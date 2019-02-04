WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд

А.Томлянович VS Д.Ястремская

22 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Court 1
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Онлайн - Айла Томлянович - Даяна Ястремская

WTA Ухань - 22 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Айла Томлянович - Даяна Ястремская на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 22 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Айла Томлянович
Айла
Томлянович
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
42
Последние матчи
Больше матчей
Даяна Ястремская
Даяна
Ястремская
УкраинаУкраина
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    19
WTA рейтинг
28
Последние матчи
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