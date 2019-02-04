WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Томлянович VS Д.Ястремская
22 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Court 1
Матч
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Онлайн - Айла Томлянович - Даяна Ястремская
WTA Ухань - 22 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Айла Томлянович - Даяна Ястремская на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 22 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Айла
Томлянович
Томлянович
Австралия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)67
- Возраст26
WTA рейтинг42
Последние матчи
WTA Сеул
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Хон
✓
6
5
6
А.Томлянович
3
7
1
WTA Сеул
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Фогель
0
2
А.Томлянович
✓
6
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Плишкова
✓
6
6
А.Томлянович
3
2
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Томлянович
✓
6
64
6
С.Чжэн
1
77
4
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Бертенс
4
61
А.Томлянович
✓
6
77
Больше матчей
Даяна
Ястремская
Ястремская
Украина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)67
- Возраст19
WTA рейтинг28
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ястремская
3
1
А.Павлюченкова
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Свитолина
✓
6
6
Д.Ястремская
2
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Р.Питерсон
4
1
Д.Ястремская
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Никулеску
4
6
2
Д.Ястремская
✓
6
1
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кузнецова
✓
4
79
6
Д.Ястремская
6
67
2
Больше матчей
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