WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Павлюченкова VS С.Кенин
23 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Анастасия Павлюченкова - Софиа Кенин
WTA Ухань - 23 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Анастасия Павлюченкова - Софиа Кенин на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Анастасия
Павлюченкова
Павлюченкова
Россия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)75
- Возраст28
WTA рейтинг41
Последние матчи
WTA Осака
Одиночный разряд
Финал
Н.Осака
✓
6
6
А.Павлюченкова
2
3
WTA Осака
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Кербер
3
3
А.Павлюченкова
✓
6
6
WTA Осака
Одиночный разряд
1/4 финала
М.Дои
2
2
А.Павлюченкова
✓
6
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Павлюченкова
✓
6
7
К.Бертенс
1
5
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Ястремская
3
1
А.Павлюченкова
✓
6
6
Больше матчей
Софиа
Кенин
Кенин
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг20
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Финал
С.Кенин
✓
64
6
6
С.Стосур
77
4
2
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Полуфинал
А.Блинкова
62
6
1
С.Кенин
✓
77
4
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Кенин
✓
7
6
Д.Паолини
5
1
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кенин
✓
6
6
К.Завацкая
4
2
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кенин
✓
6
6
Л.Зигемунд
4
2
Больше матчей
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