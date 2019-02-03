WTA Ухань
Одиночный разряд | Второй раунд
Б.Пера VS К.Бертенс
24 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Бернарда Пера - Кики Бертенс
WTA Ухань - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Бернарда Пера - Кики Бертенс на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Бернарда
Пера
Пера
США
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст24
WTA рейтинг71
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WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Брэйди
4
6
4
Б.Пера
✓
6
3
6
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Одиночный разряд
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Б.Пера
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6
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С.Стосур
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6
1
77
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Одиночный разряд
Первый раунд
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Одиночный разряд
1/4 финала
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78
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Б.Пера
6
66
3
Больше матчей
Кики
Бертенс
Бертенс
Нидерланды
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)74
- Возраст27
WTA рейтинг8
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Одиночный разряд
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5
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К.Бертенс
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7
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4
2
К.Бертенс
✓
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