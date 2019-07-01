WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
В.Уильямс VS Д.Коллинс
22 сентября 2019 г. Начало после 06:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Винус Уильямс - Даниэль Коллинс
WTA Ухань - 22 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Винус Уильямс - Даниэль Коллинс на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 22 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Винус
Уильямс
Уильямс
США
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)74
- Возраст39
WTA рейтинг59
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Свитолина
✓
6
6
В.Уильямс
4
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Чжэн
1
0
В.Уильямс
✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
В.Уильямс
2
3
М.Киз
✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
В.Уильямс
✓
2
6
6
Д.Векич
6
3
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Бертенс
3
6
64
В.Уильямс
✓
6
3
77
Больше матчей
Даниэль
Коллинс
Коллинс
США
- Рост (м)1.78
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг35
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Возняцки
✓
4
6
6
Д.Коллинс
6
3
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Коллинс
✓
6
4
6
П.Херцог
3
6
4
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Коллинс
6
63
2
К.Синякова
✓
4
77
6
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Чжэн
✓
6
6
Д.Коллинс
2
0
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Шуай
4
7
2
Д.Коллинс
✓
6
5
6
Больше матчей
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