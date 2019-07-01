WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд

В.Уильямс VS Д.Коллинс

22 сентября 2019 г. Начало после 06:00

Centre Court
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Онлайн - Винус Уильямс - Даниэль Коллинс

WTA Ухань - 22 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Винус Уильямс - Даниэль Коллинс на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 22 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Винус Уильямс
Винус
Уильямс
СШАСША
  • Рост (м)
    1.85
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    39
WTA рейтинг
59
Последние матчи
Больше матчей
Даниэль Коллинс
Даниэль
Коллинс
СШАСША
  • Рост (м)
    1.78
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
35
Последние матчи
Больше матчей

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