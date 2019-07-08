WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
К.Козлова VS Э.Риске
23 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Катерина Козлова - Элисон Риске
WTA Ухань - 23 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Катерина Козлова - Элисон Риске на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Катерина
Козлова
Козлова
Украина
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)62
- Возраст25
WTA рейтинг72
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Элисон
Риске
Риске
США
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)66
- Возраст29
WTA рейтинг32
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