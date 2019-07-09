WTA Ухань
Одиночный разряд | Второй раунд

Э.Барти VS К.Гарсия

24 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Optics Valley International Tennis Center
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Онлайн - Эшли Барти - Каролин Гарсия

WTA Ухань - 24 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Эшли Барти - Каролин Гарсия на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Эшли Барти
Эшли
Барти
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.66
  • Вес (кг)
    62
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
1
Последние матчи
Больше матчей
Каролин Гарсия
Каролин
Гарсия
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    61
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
30
Последние матчи
Больше матчей

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