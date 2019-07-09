WTA Ухань
Одиночный разряд | Второй раунд
Э.Барти VS К.Гарсия
24 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Эшли Барти - Каролин Гарсия
WTA Ухань - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Эшли Барти - Каролин Гарсия на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Эшли
Барти
Барти
Австралия
- Рост (м)1.66
- Вес (кг)62
- Возраст23
WTA рейтинг1
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Ц.Ван
✓
6
6
Э.Барти
2
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Саккари
5
3
Э.Барти
✓
7
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Дэвис
2
62
Э.Барти
✓
6
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
З.Дияс
6
3
2
Э.Барти
✓
1
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Барти
2
4
С.Кузнецова
✓
6
6
Больше матчей
Каролин
Гарсия
Гарсия
Франция
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)61
- Возраст25
WTA рейтинг30
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Касаткина
2
2
К.Гарсия
✓
6
6
WTA Осака
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Векич
✓
7
6
К.Гарсия
5
2
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гарсия
5
2
К.Младенович
✓
7
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарсия
✓
6
4
7
Т.Мартинкова
4
6
5
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарсия
68
2
О.Жабер
✓
710
6
Больше матчей
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