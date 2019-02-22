WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
Б.Бенчич VS ...
23 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Белинда Бенчич - ...
WTA Ухань - 23 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Белинда Бенчич - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Белинда
Бенчич
Бенчич
Швейцария
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)63
- Возраст22
WTA рейтинг10
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Б.Бенчич
63
5
Б.Андрееску
✓
77
7
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Б.Бенчич
✓
77
6
Д.Векич
65
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Н.Осака
5
4
Б.Бенчич
✓
7
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Контавейт
A
Б.Бенчич
✓
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Корне
4
6
2
Б.Бенчич
✓
6
1
6
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