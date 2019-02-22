WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд

Б.Бенчич VS ...

23 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Optics Valley International Tennis Center
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Онлайн - Белинда Бенчич - ...

WTA Ухань - 23 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Белинда Бенчич - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 23 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Белинда Бенчич
Белинда
Бенчич
ШвейцарияШвейцария
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    63
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
10
Последние матчи
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