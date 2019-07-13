Смотри также

WTA Ухань
Одиночный разряд | 3-й раунд
Результат
С.Халеп
4
A
Е.Рыбакина
5
25 сентября 2019 г.Centre Court
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Матч
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Онлайн - Симона Халеп - Елена Рыбакина

WTA Ухань - 25 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Симона Халеп - Елена Рыбакина на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Симона Халеп
Симона
Халеп
РумынияРумыния
  • Рост (м)
    1.68
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
6
Последние матчи
Больше матчей
Елена Рыбакина
Елена
Рыбакина
КазахстанКазахстан
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
WTA рейтинг
49
Последние матчи
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