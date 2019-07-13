Смотри также

WTA Ухань
Одиночный разряд | 3-й раунд
Результат
С.Халеп
4
A
Е.Рыбакина
✓
5
25 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Комментарии
Онлайн - Симона Халеп - Елена Рыбакина
WTA Ухань - 25 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Симона Халеп - Елена Рыбакина на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 25 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Симона
Халеп
Халеп
Румыния
- Рост (м)1.68
- Вес (кг)60
- Возраст27
WTA рейтинг6
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Халеп
✓
6
6
Б.Стрыцова
3
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Халеп
6
3
64
Т.Таунсенд
✓
2
6
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Халеп
✓
6
3
6
Н.Гиббс
3
6
2
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
М.Киз
✓
6
3
7
С.Халеп
1
6
5
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Александрова
6
5
4
С.Халеп
✓
3
7
6
Больше матчей
Елена
Рыбакина
Рыбакина
Казахстан
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг49
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Второй раунд
Е.Рыбакина
✓
6
63
6
О.Жабер
1
77
2
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Рыбакина
✓
7
2
6
Л.Чжоу
5
6
0
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Синякова
✓
6
3
Е.Рыбакина
1
1
A
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Финал
Е.Рыбакина
2
0
Р.Питерсон
✓
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Полуфинал
Ш.Пен
1
6
2
Е.Рыбакина
✓
6
3
6
Больше матчей
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