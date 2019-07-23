WTA Ухань
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Соболенко VS А.Саснович
22 сентября 2019 г. Начало после 06:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Арина Соболенко - Александра Саснович
WTA Ухань - 22 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Арина Соболенко - Александра Саснович на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 22 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Арина
Соболенко
Соболенко
Белоруссия
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг13
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Мартич
✓
7
5
6
А.Соболенко
5
7
4
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Остапенко
1
2
А.Соболенко
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Соболенко
3
63
Ю.Путинцева
✓
6
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Соболенко
✓
3
6
6
В.Азаренко
6
3
4
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Соболенко
77
4
4
М.Саккари
✓
64
6
6
Больше матчей
Александра
Саснович
Саснович
Белоруссия
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)60
- Возраст25
WTA рейтинг50
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Крунич
✓
6
6
А.Саснович
4
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
О.Жабер
✓
3
6
6
А.Саснович
6
4
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Саснович
✓
6
4
6
Д.Брэйди
1
6
0
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Линетт
✓
6
6
А.Саснович
1
4
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
3
2
А.Саснович
✓
6
6
Больше матчей
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