WTA Ухань
Одиночный разряд | Второй раунд
Е.Рыбакина VS О.Жабер
24 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Елена Рыбакина - Онс Жабер
WTA Ухань - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Елена Рыбакина - Онс Жабер на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Елена
Рыбакина
Рыбакина
Казахстан
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг49
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
Е.Рыбакина
✓
7
2
6
Л.Чжоу
5
6
0
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Синякова
✓
6
3
Е.Рыбакина
1
1
A
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Финал
Е.Рыбакина
2
0
Р.Питерсон
✓
6
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Полуфинал
Ш.Пен
1
6
2
Е.Рыбакина
✓
6
3
6
WTA Наньчан
Одиночный разряд
1/4 финала
Е.Рыбакина
✓
6
3
7
В.Голубиц
4
6
5
Больше матчей
Онс
Жабер
Жабер
Тунис
- Рост (м)1.67
- Вес (кг)66
- Возраст25
WTA рейтинг55
Последние матчи
WTA Ухань
Одиночный разряд
Первый раунд
О.Жабер
✓
4
6
6
Д.Векич
6
3
3
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
О.Жабер
4
3
Б.Пера
✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
О.Жабер
1
6
4
К.Плишкова
✓
6
4
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
О.Жабер
✓
3
6
6
А.Саснович
6
4
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
К.Гарсия
68
2
О.Жабер
✓
710
6
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