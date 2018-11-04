WTA Ухань
Одиночный разряд | Второй раунд
Ц.Ван VS ...
24 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Цян Ван - ...
WTA Ухань - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Цян Ван - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Цян
Ван
Ван
Китай
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)60
- Возраст27
WTA рейтинг12
Последние матчи
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Ш.Пен
✓
7
6
Ц.Ван
5
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Уильямс
✓
6
6
Ц.Ван
1
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Ц.Ван
✓
6
6
Э.Барти
2
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Ферро
61
3
Ц.Ван
✓
77
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Ван Эйтванк
5
4
Ц.Ван
✓
7
6
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