WTA Ухань
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Плишкова VS ...
24 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Optics Valley International Tennis Center
Матч
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Онлайн - Каролина Плишкова - ...
WTA Ухань - 24 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Плишкова - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 24 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролина
Плишкова
Плишкова
Чехия
- Рост (м)1.86
- Вес (кг)72
- Возраст27
WTA рейтинг2
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Финал
К.Плишкова
✓
6
6
П.Мартич
3
2
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Плишкова
✓
6
6
А.Томлянович
3
2
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Плишкова
✓
6
4
6
С.Кенин
4
6
1
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Плишкова
✓
6
7
П.Херцог
3
5
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Й.Конта
✓
61
6
7
К.Плишкова
77
3
5
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