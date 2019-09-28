Белорусская теннисистка Арина Соболенко стала победительницей турнира в Ухане, одолев в финале американку Элисон Риске – 6:3, 3:6, 6:1.

Матч продолжался 1 час 55 минут. На его протяжении Соболенко великолепно подавала и в итоге настреляла 18 эйсов – рекордный показатель для женских финалов с 2008 года (столько же в финале АО-2015 подала Серена Уильямс).

Арина выиграла турнир второй год подряд. В 2018-м белоруска обыграла в решающем матче Анетт Контавейт.

Всего на счету Соболенко стало четыре титула. Три из них добыты в Китае: Ухань (2018 и 2019) и Шэньчжэнь (2019).

В рейтинге 21-летняя теннисистка занимает 14-е место и не поменяет позицию по итогам недели.

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