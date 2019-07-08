WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд

Э.Риске VS А.Кербер

10 сентября 2019 г. Начало после 13:00

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Онлайн - Элисон Риске - Анжелик Кербер

WTA Чжэнчжоу - 10 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элисон Риске - Анжелик Кербер на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Элисон Риске
Элисон
Риске
СШАСША
  • Рост (м)
    1.75
  • Вес (кг)
    66
  • Возраст
    29
WTA рейтинг
36
Последние матчи
Больше матчей
Анжелик Кербер
Анжелик
Кербер
ГерманияГермания
  • Рост (м)
    1.73
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    31
WTA рейтинг
14
Последние матчи
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