Онлайн - Элисон Риске - Анжелик Кербер

WTA Чжэнчжоу - 10 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элисон Риске - Анжелик Кербер на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.