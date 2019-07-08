WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
Э.Риске VS А.Кербер
10 сентября 2019 г. Начало после 13:00
Матч
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Онлайн - Элисон Риске - Анжелик Кербер
WTA Чжэнчжоу - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элисон Риске - Анжелик Кербер на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элисон
Риске
Риске
США
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)66
- Возраст29
WTA рейтинг36
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Остапенко✓
6
6
Э.Риске
4
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Риске✓
2
6
6
Г.Мугуруса
6
1
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Шарапова✓
6
77
Э.Риске
3
64
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Плишкова✓
6
64
6
Э.Риске
4
77
2
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Саккари
6
2
67
Э.Риске✓
4
6
79
Больше матчей
Анжелик
Кербер
Кербер
Германия
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)68
- Возраст31
WTA рейтинг14
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Кербер
5
6
4
К.Младенович✓
7
0
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Контавейт✓
79
6
А.Кербер
67
2
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Кербер
6
2
4
Д.Касаткина✓
0
6
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Дэвис✓
2
6
6
А.Кербер
6
2
1
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Мария
4
3
А.Кербер✓
6
6
Больше матчей
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