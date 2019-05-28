Онлайн - Сяоди Ю - Алена Остапенко

WTA Чжэнчжоу - 10 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сяоди Ю - Алена Остапенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.