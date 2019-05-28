WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
С.Ю VS А.Остапенко
10 сентября 2019 г. Начало после 10:00
Матч
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Онлайн - Сяоди Ю - Алена Остапенко
WTA Чжэнчжоу - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сяоди Ю - Алена Остапенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сяоди
Ю
Ю
Китай
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг-
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Одиночный разряд
Первый раунд
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1
0
Ч.Шуай✓
6
6
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6
1
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Первый раунд
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6
6
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Алена
Остапенко
Остапенко
Латвия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)68
- Возраст22
WTA рейтинг77
Последние матчи
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Одиночный разряд
3-й раунд
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6
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А.Остапенко
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Одиночный разряд
Второй раунд
А.Остапенко✓
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