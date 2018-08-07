Онлайн - Ализе Корне - Цзяцзин Лу

WTA Чжэнчжоу - 10 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ализе Корне - Цзяцзин Лу на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.