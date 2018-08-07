WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Корне VS Ц.Лу
10 сентября 2019 г. Начало после 06:00
Матч
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Онлайн - Ализе Корне - Цзяцзин Лу
WTA Чжэнчжоу - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ализе Корне - Цзяцзин Лу на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ализе
Корне
Корне
Франция
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)63
- Возраст29
WTA рейтинг64
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Корне
4
6
2
Б.Бенчич✓
6
1
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Корне✓
6
6
Д.Пегула
2
3
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Джорджи✓
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А.Корне
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WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Корне✓
77
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Л.Чжоу
65
0
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Одиночный разряд
Первый раунд
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4
2
А.Корне✓
6
6
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Цзяцзин
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Лу
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- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст29
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К.Козлова✓
6
77
Ц.Лу
0
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6
3
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Одиночный разряд
Второй раунд
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4
6
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Ц.Лу
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Одиночный разряд
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4
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