WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | 1/4 финала
П.Мартич VS ...
13 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Central Plains Tennis Centre
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Онлайн - Петра Мартич - ...
WTA Чжэнчжоу - 13 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Петра Мартич - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 13 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Петра
Мартич
Мартич
Хорватия
- Рост (м)1.81
- Вес (кг)63
- Возраст28
WTA рейтинг22
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Мартич✓
3
6
6
Ф.Ферро
6
1
2
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Мартич✓
7
6
Д.Паолини
5
1
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
С.Уильямс✓
6
6
П.Мартич
3
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Мартич✓
6
6
А.Севастова
4
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Мартич✓
6
6
А.Богдан
2
4
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