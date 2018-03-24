WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | 1/4 финала
С.Кенин VS ...
13 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Central Plains Tennis Centre
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Онлайн - Софиа Кенин - ...
WTA Чжэнчжоу - 13 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Софиа Кенин - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 13 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Софиа
Кенин
Кенин
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг20
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Корне
4
2
С.Кенин✓
6
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Паке
2
5
С.Кенин✓
6
7
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Кенин
3
5
М.Киз✓
6
7
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кенин✓
77
6
Л.Зигемунд
64
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кенин✓
77
6
К.Вандевеге
64
3
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