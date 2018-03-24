Онлайн - Софиа Кенин - ...

WTA Чжэнчжоу - 13 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Софиа Кенин - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 13 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.