Онлайн - Полона Херцог - Meiling Wang

WTA Чжэнчжоу - 10 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Полона Херцог - Meiling Wang на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.