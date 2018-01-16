WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
П.Херцог VS M.Wang
10 сентября 2019 г. Начало после 06:00
Матч
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Онлайн - Полона Херцог - Meiling Wang
WTA Чжэнчжоу - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Полона Херцог - Meiling Wang на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Полона
Херцог
Херцог
Словения
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)70
- Возраст28
WTA рейтинг57
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Коллинс✓
6
4
6
П.Херцог
3
6
4
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
3
2
А.Саснович✓
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
3
6
65
Ю.Гёргес✓
6
1
77
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Херцог
6
67
5
К.Гауфф✓
3
79
7
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Киз
2
4
П.Херцог✓
6
6
Больше матчей
Meiling
Wang
Wang
Китай
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст19
WTA рейтинг-
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