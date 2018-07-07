Смотри также

WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Полуфинал
Результат
П.Мартич✓
6
6
К.Младенович
0
3
14 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Онлайн - Петра Мартич - Кристина Младенович
WTA Чжэнчжоу - 14 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Петра Мартич - Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 10:30 14 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Петра
Мартич
Мартич
Хорватия
- Рост (м)1.81
- Вес (кг)63
- Возраст28
WTA рейтинг22
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Мартич✓
7
5
6
А.Соболенко
5
7
4
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Мартич✓
3
6
6
Ф.Ферро
6
1
2
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Мартич✓
7
6
Д.Паолини
5
1
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
С.Уильямс✓
6
6
П.Мартич
3
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Мартич✓
6
6
А.Севастова
4
3
Больше матчей
Кристина
Младенович
Младенович
Франция
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)60
- Возраст26
WTA рейтинг54
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Младенович✓
6
4
6
Э.Свитолина
4
6
3
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гарсия
5
2
К.Младенович✓
7
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Дуань
2
3
К.Младенович✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Младенович
4
77
3
Ф.Ферро✓
6
63
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Кербер
5
6
4
К.Младенович✓
7
0
6
Больше матчей
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