WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Гарсия VS К.Младенович
11 сентября 2019 г. Начало после 08:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Каролин Гарсия - Кристина Младенович
WTA Чжэнчжоу - 11 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролин Гарсия - Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 11 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролин
Гарсия
Гарсия
Франция
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)61
- Возраст25
WTA рейтинг27
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4
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4
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Больше матчей
Кристина
Младенович
Младенович
Франция
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)60
- Возраст26
WTA рейтинг54
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
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2
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