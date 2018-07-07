WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Второй раунд

К.Гарсия VS К.Младенович

11 сентября 2019 г. Начало после 08:00

Centre Court
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Онлайн - Каролин Гарсия - Кристина Младенович

WTA Чжэнчжоу - 11 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролин Гарсия - Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 11 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Каролин Гарсия
Каролин
Гарсия
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    61
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
27
Последние матчи
Больше матчей
Кристина Младенович
Кристина
Младенович
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.84
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
54
Последние матчи
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