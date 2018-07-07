Онлайн - Каролин Гарсия - Кристина Младенович

WTA Чжэнчжоу - 11 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролин Гарсия - Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 11 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.