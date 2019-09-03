Смотри также

WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Э.Свитолина
9 сентября 2019 г.Central Plains Tennis Centre
Матч
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Онлайн - Элина Свитолина - ...
WTA Чжэнчжоу - 09 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Элина Свитолина - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Элина
Свитолина
Свитолина
Украина
- Рост (м)1.74
- Вес (кг)60
- Возраст24
WTA рейтинг5
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Полуфинал
Э.Свитолина
3
1
С.Уильямс✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
1/4 финала
Э.Свитолина✓
6
6
Й.Конта
4
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Э.Свитолина✓
7
6
М.Киз
5
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Э.Свитолина✓
6
6
Д.Ястремская
2
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Э.Свитолина✓
6
6
В.Уильямс
4
4
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