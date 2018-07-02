Смотри также

WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
П.Мартич
7
6
Д.Паолини
5
1
9 сентября 2019 г.
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Онлайн - Петра Мартич - Джасмине Паолини

WTA Чжэнчжоу - 09 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Петра Мартич - Джасмине Паолини на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Петра Мартич
Петра
Мартич
ХорватияХорватия
  • Рост (м)
    1.81
  • Вес (кг)
    63
  • Возраст
    28
WTA рейтинг
22
Последние матчи
Больше матчей
Джасмине Паолини
Джасмине
Паолини
ИталияИталия
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    23
WTA рейтинг
117
Последние матчи
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