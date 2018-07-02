Смотри также

WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
П.Мартич✓
7
6
Д.Паолини
5
1
9 сентября 2019 г.
Матч
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Комментарии
Онлайн - Петра Мартич - Джасмине Паолини
WTA Чжэнчжоу - 09 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Петра Мартич - Джасмине Паолини на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Петра
Мартич
Мартич
Хорватия
- Рост (м)1.81
- Вес (кг)63
- Возраст28
WTA рейтинг22
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
С.Уильямс✓
6
6
П.Мартич
3
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Мартич✓
6
6
А.Севастова
4
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Мартич✓
6
6
А.Богдан
2
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Мартич✓
6
4
6
Т.Зиданшек
4
6
1
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Одиночный разряд
Первый раунд
А.Соболенко✓
6
6
П.Мартич
1
4
Больше матчей
Джасмине
Паолини
Паолини
Италия
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст23
WTA рейтинг117
Последние матчи
WTA Палермо
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Бертенс✓
6
1
6
Д.Паолини
4
6
1
WTA Палермо
Одиночный разряд
Второй раунд
И.Бегу
4
7
64
Д.Паолини✓
6
5
77
WTA Палермо
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Паолини✓
6
6
Л.Зигемунд
1
4
WTA Лозанна
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Корне✓
6
6
Д.Паолини
1
1
WTA Лозанна
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Паолини✓
6
6
T.Sugnaux
3
3
Больше матчей
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