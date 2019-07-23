WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Второй раунд

А.Остапенко VS А.Соболенко

12 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Central Plains Tennis Centre
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Онлайн - Алена Остапенко - Арина Соболенко

WTA Чжэнчжоу - 12 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алена Остапенко - Арина Соболенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 12 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Алена Остапенко
Алена
Остапенко
ЛатвияЛатвия
  • Рост (м)
    1.77
  • Вес (кг)
    68
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
77
Последние матчи
Больше матчей
Арина Соболенко
Арина
Соболенко
БелоруссияБелоруссия
  • Рост (м)
    1.82
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    21
WTA рейтинг
13
Последние матчи
Больше матчей

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