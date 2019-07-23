Онлайн - Алена Остапенко - Арина Соболенко

WTA Чжэнчжоу - 12 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алена Остапенко - Арина Соболенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 12 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.