WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Остапенко VS А.Соболенко
12 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Central Plains Tennis Centre
Матч
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Онлайн - Алена Остапенко - Арина Соболенко
WTA Чжэнчжоу - 12 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Алена Остапенко - Арина Соболенко на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 12 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Алена
Остапенко
Остапенко
Латвия
- Рост (м)1.77
- Вес (кг)68
- Возраст22
WTA рейтинг77
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Ю
3
6
2
А.Остапенко✓
6
0
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
К.Ан✓
6
7
А.Остапенко
3
5
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Остапенко✓
6
6
Э.Риске
4
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Крунич
3
67
А.Остапенко✓
6
79
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Остапенко
2
77
3
Ю.Путинцева✓
6
63
6
Больше матчей
Арина
Соболенко
Соболенко
Белоруссия
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг13
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Соболенко
3
63
Ю.Путинцева✓
6
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Соболенко✓
3
6
6
В.Азаренко
6
3
4
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Соболенко
77
4
4
М.Саккари✓
64
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Соболенко✓
6
6
С.Чжэн
4
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Соболенко✓
6
6
П.Мартич
1
4
Больше матчей
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