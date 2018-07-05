WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | 1/4 финала
К.Младенович VS ...
13 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Central Plains Tennis Centre
Матч
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Онлайн - Кристина Младенович - ...
WTA Чжэнчжоу - 13 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кристина Младенович - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 13 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кристина
Младенович
Младенович
Франция
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)60
- Возраст26
WTA рейтинг54
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Гарсия
5
2
К.Младенович✓
7
6
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Дуань
2
3
К.Младенович✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Младенович
4
77
3
Ф.Ферро✓
6
63
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Кербер
5
6
4
К.Младенович✓
7
0
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Брэйди✓
6
6
К.Младенович
1
2
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