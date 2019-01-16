Смотри также

WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Т.Зиданшек
1
7
1
Ю.Путинцева✓
6
5
6
9 сентября 2019 г.
Матч
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Онлайн - Тамара Зиданшек - Юлия Путинцева
WTA Чжэнчжоу - 09 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Тамара Зиданшек - Юлия Путинцева на Eurosport.ru! Игра начинается в 07:00 09 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Тамара
Зиданшек
Зиданшек
Словения
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг66
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Мартич✓
6
4
6
Т.Зиданшек
4
6
1
WTA Палермо
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Самсонова✓
6
7
Т.Зиданшек
2
5
WTA Палермо
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Арруабаррена
2
3
Т.Зиданшек✓
6
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
Т.Зиданшек
1
2
Ц.Ван✓
6
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Зиданшек✓
6
5
8
Э.Бушар
3
7
6
Больше матчей
Юлия
Путинцева
Путинцева
Казахстан
- Рост (м)1.63
- Вес (кг)60
- Возраст24
WTA рейтинг39
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ю.Путинцева
4
1
Д.Векич✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Соболенко
3
63
Ю.Путинцева✓
6
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ю.Путинцева✓
6
6
М.Брингл
3
3
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Чжоу✓
77
6
Ю.Путинцева
62
4
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
Ю.Путинцева
6
4
3
С.Стивенс✓
2
6
6
Больше матчей
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