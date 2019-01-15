WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
А.Томлянович VS Л.Керкове
10 сентября 2019 г. Начало после 06:00
Матч
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Онлайн - Айла Томлянович - Лесли Керкове
WTA Чжэнчжоу - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Айла Томлянович - Лесли Керкове на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Айла
Томлянович
Томлянович
Австралия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)67
- Возраст26
WTA рейтинг47
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Контавейт✓
4
7
6
А.Томлянович
6
5
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Томлянович✓
1
7
6
М.Бузкова
6
5
1
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Швёнтек✓
4
А.Томлянович
1
A
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Томлянович
3
6
4
К.Ан✓
6
4
6
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
В.Азаренко✓
6
6
А.Томлянович
2
0
Больше матчей
Лесли
Керкове
Керкове
Нидерланды
- Рост (м)1.72
- Вес (кг)55
- Возраст27
WTA рейтинг159
Последние матчи
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Керкове
65
4
И.Йорович✓
77
6
WTA Гонконг
Одиночный разряд
Второй раунд
Л.Керкове
1
77
1
Ч.Шуай✓
6
64
6
WTA Гонконг
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Схофс
4
0
Л.Керкове✓
6
6
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Керкове
61
64
Я.Викмайер✓
77
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Л.Керкове
1
3
С.Кирстя✓
6
6
Больше матчей
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