WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Второй раунд
А.Корне VS С.Кенин
11 сентября 2019 г. Начало после 08:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Ализе Корне - Софиа Кенин
WTA Чжэнчжоу - 11 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ализе Корне - Софиа Кенин на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 11 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Ализе
Корне
Корне
Франция
- Рост (м)1.73
- Вес (кг)63
- Возраст29
WTA рейтинг64
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Корне✓
77
6
Ц.Лу
61
1
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Корне
4
6
2
Б.Бенчич✓
6
1
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Корне✓
6
6
Д.Пегула
2
3
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Джорджи✓
6
6
А.Корне
2
1
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Корне✓
77
4
Л.Чжоу
65
0
A
Больше матчей
Софиа
Кенин
Кенин
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг20
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Паке
2
5
С.Кенин✓
6
7
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Кенин
3
5
М.Киз✓
6
7
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кенин✓
77
6
Л.Зигемунд
64
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кенин✓
77
6
К.Вандевеге
64
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Киз✓
7
6
С.Кенин
5
4
Больше матчей
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