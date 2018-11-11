Онлайн - Ализе Корне - Софиа Кенин

WTA Чжэнчжоу - 11 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Ализе Корне - Софиа Кенин на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 11 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.