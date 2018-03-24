Смотри также

WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Х.Паке
2
5
С.Кенин
6
7
9 сентября 2019 г.
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Онлайн - Хлоэ Паке - Софиа Кенин

WTA Чжэнчжоу - 09 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хлоэ Паке - Софиа Кенин на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Хлоэ Паке
Хлоэ
Паке
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    25
WTA рейтинг
150
Последние матчи
Больше матчей
Софиа Кенин
Софиа
Кенин
СШАСША
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    20
WTA рейтинг
20
Последние матчи
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