Смотри также

WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
Х.Паке
2
5
С.Кенин✓
6
7
9 сентября 2019 г.
Матч
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Комментарии
Онлайн - Хлоэ Паке - Софиа Кенин
WTA Чжэнчжоу - 09 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хлоэ Паке - Софиа Кенин на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Хлоэ
Паке
Паке
Франция
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст25
WTA рейтинг150
Последние матчи
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Кава✓
6
6
Х.Паке
2
2
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Второй раунд
Х.Паке✓
4
6
6
К.Гарсия
6
4
3
WTA Ю́рмала
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Паке✓
6
7
Б.Эрайдин
3
5
WTA Ноттингем
Одиночный разряд
Второй раунд
Х.Паке
1
2
Д.Векич✓
6
6
WTA Ноттингем
Одиночный разряд
Первый раунд
Х.Паке✓
5
6
6
А.Райна
7
4
2
Больше матчей
Софиа
Кенин
Кенин
США
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст20
WTA рейтинг20
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
С.Кенин
3
5
М.Киз✓
6
7
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
С.Кенин✓
77
6
Л.Зигемунд
64
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Кенин✓
77
6
К.Вандевеге
64
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Полуфинал
М.Киз✓
7
6
С.Кенин
5
4
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
С.Кенин✓
6
1
2
Н.Осака
4
6
0
A
Больше матчей
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