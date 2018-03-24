Смотри также

Онлайн - Хлоэ Паке - Софиа Кенин

WTA Чжэнчжоу - 09 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Хлоэ Паке - Софиа Кенин на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.