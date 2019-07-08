WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Второй раунд
С.Чжэн VS Э.Риске
12 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Central Plains Tennis Centre
Матч
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Онлайн - Сайсай Чжэн - Элисон Риске
WTA Чжэнчжоу - 12 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Сайсай Чжэн - Элисон Риске на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 12 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Сайсай
Чжэн
Чжэн
Китай
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)62
- Возраст25
WTA рейтинг38
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Б.Схофс
64
1
С.Чжэн✓
77
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Чжэн
1
0
В.Уильямс✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Соболенко✓
6
6
С.Чжэн
4
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
В.Кужмова
3
1
С.Чжэн✓
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
С.Чжэн
3
4
Т.Мария✓
6
6
Больше матчей
Элисон
Риске
Риске
США
- Рост (м)1.75
- Вес (кг)66
- Возраст29
WTA рейтинг36
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Риске✓
5
6
78
А.Кербер
7
4
66
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Остапенко✓
6
6
Э.Риске
4
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Э.Риске✓
2
6
6
Г.Мугуруса
6
1
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
М.Шарапова✓
6
77
Э.Риске
3
64
WTA Торонто
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Плишкова✓
6
64
6
Э.Риске
4
77
2
Больше матчей
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