Смотри также

WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
Результат
А.Соболенко
9 сентября 2019 г.Central Plains Tennis Centre
Матч
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Онлайн - Арина Соболенко - ...
WTA Чжэнчжоу - 09 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Арина Соболенко - ... на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 09 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Арина
Соболенко
Соболенко
Белоруссия
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)-
- Возраст21
WTA рейтинг13
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Соболенко
3
63
Ю.Путинцева✓
6
77
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Соболенко✓
3
6
6
В.Азаренко
6
3
4
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
3-й раунд
А.Соболенко
77
4
4
М.Саккари✓
64
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Соболенко✓
6
6
С.Чжэн
4
3
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Соболенко✓
6
6
П.Мартич
1
4
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