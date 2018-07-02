Смотри также

WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Второй раунд
Конец
П.Мартич•
3
1
Ф.Ферро
6
1
11 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Комментарии
Онлайн - Петра Мартич - Фиона Ферро
WTA Чжэнчжоу - 11 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Петра Мартич - Фиона Ферро на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 11 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Петра
Мартич
Мартич
Хорватия
- Рост (м)1.81
- Вес (кг)63
- Возраст28
WTA рейтинг22
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Мартич✓
7
6
Д.Паолини
5
1
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
С.Уильямс✓
6
6
П.Мартич
3
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Мартич✓
6
6
А.Севастова
4
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Мартич✓
6
6
А.Богдан
2
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Мартич✓
6
4
6
Т.Зиданшек
4
6
1
Больше матчей
Фиона
Ферро
Ферро
Франция
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг74
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Ферро✓
6
6
Ч.Ян
2
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Ферро
61
3
Ц.Ван✓
77
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Младенович
4
77
3
Ф.Ферро✓
6
63
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Ферро✓
6
6
Д.Гаврилова
3
4
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
Ц.Ван✓
6
6
Ф.Ферро
1
4
Больше матчей
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