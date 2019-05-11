Онлайн - Кики Бертенс - Айла Томлянович

WTA Чжэнчжоу - 12 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кики Бертенс - Айла Томлянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 12 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.