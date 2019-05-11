WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Второй раунд

К.Бертенс VS А.Томлянович

12 сентября 2019 г. Начало после 05:00

Central Plains Tennis Centre
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Онлайн - Кики Бертенс - Айла Томлянович

WTA Чжэнчжоу - 12 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кики Бертенс - Айла Томлянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 12 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Кики Бертенс
Кики
Бертенс
НидерландыНидерланды
  • Рост (м)
    1.82
  • Вес (кг)
    74
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
7
Последние матчи
Больше матчей
Айла Томлянович
Айла
Томлянович
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
47
Последние матчи
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