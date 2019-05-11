WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Бертенс VS А.Томлянович
12 сентября 2019 г. Начало после 05:00
Central Plains Tennis Centre
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Кики Бертенс - Айла Томлянович
WTA Чжэнчжоу - 12 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Кики Бертенс - Айла Томлянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 05:00 12 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Кики
Бертенс
Бертенс
Нидерланды
- Рост (м)1.82
- Вес (кг)74
- Возраст27
WTA рейтинг7
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ю.Гёргес✓
6
6
К.Бертенс
2
3
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Павлюченкова
5
4
К.Бертенс✓
7
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Бадоса
4
2
К.Бертенс✓
6
6
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Бертенс
3
6
64
В.Уильямс✓
6
3
77
WTA Торонто
Одиночный разряд
3-й раунд
Б.Андрееску✓
6
67
6
К.Бертенс
1
79
4
Больше матчей
Айла
Томлянович
Томлянович
Австралия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)67
- Возраст26
WTA рейтинг47
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Томлянович✓
6
6
Л.Керкове
2
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Контавейт✓
4
7
6
А.Томлянович
6
5
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Томлянович✓
1
7
6
М.Бузкова
6
5
1
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Швёнтек✓
4
А.Томлянович
1
A
WTA Сан-Хосе
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Томлянович
3
6
4
К.Ан✓
6
4
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое