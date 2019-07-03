Смотри также

WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Полуфинал
Результат
К.Плишкова
6
6
А.Томлянович
3
2
14 сентября 2019 г.Centre Court
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Матч
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Онлайн - Каролина Плишкова - Айла Томлянович

WTA Чжэнчжоу - 14 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Плишкова - Айла Томлянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 14 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Каролина Плишкова
Каролина
Плишкова
ЧехияЧехия
  • Рост (м)
    1.86
  • Вес (кг)
    72
  • Возраст
    27
WTA рейтинг
3
Последние матчи
Больше матчей
Айла Томлянович
Айла
Томлянович
АвстралияАвстралия
  • Рост (м)
    1.8
  • Вес (кг)
    67
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
47
Последние матчи
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