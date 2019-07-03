Смотри также

WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Полуфинал
Результат
К.Плишкова✓
6
6
А.Томлянович
3
2
14 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Онлайн - Каролина Плишкова - Айла Томлянович
WTA Чжэнчжоу - 14 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Плишкова - Айла Томлянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 14 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролина
Плишкова
Плишкова
Чехия
- Рост (м)1.86
- Вес (кг)72
- Возраст27
WTA рейтинг3
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Плишкова✓
6
4
6
С.Кенин
4
6
1
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Плишкова✓
6
7
П.Херцог
3
5
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Й.Конта✓
61
6
7
К.Плишкова
77
3
5
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
О.Жабер
1
6
4
К.Плишкова✓
6
4
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Болквадзе
1
4
К.Плишкова✓
6
6
Больше матчей
Айла
Томлянович
Томлянович
Австралия
- Рост (м)1.8
- Вес (кг)67
- Возраст26
WTA рейтинг47
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Томлянович✓
6
64
6
С.Чжэн
1
77
4
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Бертенс
4
61
А.Томлянович✓
6
77
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Томлянович✓
6
6
Л.Керкове
2
0
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
А.Контавейт✓
4
7
6
А.Томлянович
6
5
2
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Томлянович✓
1
7
6
М.Бузкова
6
5
1
Больше матчей
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