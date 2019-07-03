Смотри также

Онлайн - Каролина Плишкова - Айла Томлянович

WTA Чжэнчжоу - 14 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Плишкова - Айла Томлянович на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 14 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.