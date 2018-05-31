WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
Ф.Ферро VS Ч.Ян
10 сентября 2019 г. Начало после 06:00
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Фиона Ферро - Чжаоcюань Ян
WTA Чжэнчжоу - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фиона Ферро - Чжаоcюань Ян на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Фиона
Ферро
Ферро
Франция
- Рост (м)1.7
- Вес (кг)-
- Возраст22
WTA рейтинг74
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
Ф.Ферро
61
3
Ц.Ван✓
77
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Младенович
4
77
3
Ф.Ферро✓
6
63
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Ферро✓
6
6
Д.Гаврилова
3
4
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Второй раунд
Ц.Ван✓
6
6
Ф.Ферро
1
4
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Ферро✓
6
6
В.Голубиц
0
1
Больше матчей
Чжаоcюань
Ян
Ян
Китай
- Рост (м)-
- Вес (кг)-
- Возраст24
WTA рейтинг-
Последние матчи
WTA Наньчан
Одиночный разряд
Первый раунд
Ф.Скьявоне✓
6
6
Ч.Ян
0
4
WTA Куала-Лумпур
Одиночный разряд
Второй раунд
Н.Броади✓
6
6
Ч.Ян
4
3
WTA Куала-Лумпур
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Ян✓
4
6
6
С.Чжэн
6
3
2
WTA Гуанчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
Ч.Ян
3
0
Т.Бабош✓
6
6
WTA Баку
Одиночный разряд
Второй раунд
Ч.Ян
4
4
М.Гаспарян✓
6
6
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое