WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд

Ф.Ферро VS Ч.Ян

10 сентября 2019 г. Начало после 06:00

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Онлайн - Фиона Ферро - Чжаоcюань Ян

WTA Чжэнчжоу - 10 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Фиона Ферро - Чжаоcюань Ян на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Фиона Ферро
Фиона
Ферро
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.7
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    22
WTA рейтинг
74
Последние матчи
Больше матчей
Чжаоcюань Ян
Чжаоcюань
Ян
КитайКитай
  • Рост (м)
    -
  • Вес (кг)
    -
  • Возраст
    24
WTA рейтинг
-
Последние матчи
Больше матчей

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