WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Второй раунд
К.Плишкова VS П.Херцог
11 сентября 2019 г. Начало после 13:00
Centre Court
Матч
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Онлайн - Каролина Плишкова - Полона Херцог
WTA Чжэнчжоу - 11 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Плишкова - Полона Херцог на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 11 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролина
Плишкова
Плишкова
Чехия
- Рост (м)1.86
- Вес (кг)72
- Возраст27
WTA рейтинг3
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Й.Конта✓
61
6
7
К.Плишкова
77
3
5
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
О.Жабер
1
6
4
К.Плишкова✓
6
4
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
М.Болквадзе
1
4
К.Плишкова✓
6
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Т.Мартинкова
66
63
К.Плишкова✓
78
77
WTA Цинциннати
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Плишкова
6
62
3
С.Кузнецова✓
3
77
6
Больше матчей
Полона
Херцог
Херцог
Словения
- Рост (м)1.85
- Вес (кг)70
- Возраст28
WTA рейтинг57
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог✓
6
6
M.Wang
3
4
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Коллинс✓
6
4
6
П.Херцог
3
6
4
WTA Нью-Йорк
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
3
2
А.Саснович✓
6
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Херцог
3
6
65
Ю.Гёргес✓
6
1
77
Уимблдон Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
П.Херцог
6
67
5
К.Гауфф✓
3
79
7
Больше матчей
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