Онлайн - Каролина Плишкова - Полона Херцог

WTA Чжэнчжоу - 11 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Плишкова - Полона Херцог на Eurosport.ru! Игра начинается в 13:00 11 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.