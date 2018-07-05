WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд
И.Дуань VS К.Младенович
10 сентября 2019 г. Начало после 06:00
Матч
Все матчи
Комментарии
Онлайн - Инъин Дуань - Кристина Младенович
WTA Чжэнчжоу - 10 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Инъин Дуань - Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Инъин
Дуань
Дуань
Китай
- Рост (м)1.86
- Вес (кг)72
- Возраст30
WTA рейтинг-
Последние матчи
WTA Хуахин
Одиночный разряд
Второй раунд
И.Дуань
64
5
В.Голубиц✓
77
7
WTA Хуахин
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Пармантье
6
3
4
И.Дуань✓
1
6
6
WTA Тяньцзинь
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Мартич✓
3
6
77
И.Дуань
6
3
63
WTA Пекин
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Дуань
3
2
Д.Цибулкова✓
6
6
WTA Хироси́ма
Одиночный разряд
Первый раунд
И.Дуань
7
2
2
Л.Кумкхум✓
5
6
6
Больше матчей
Кристина
Младенович
Младенович
Франция
- Рост (м)1.84
- Вес (кг)60
- Возраст26
WTA рейтинг54
Последние матчи
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Младенович
4
77
3
Ф.Ферро✓
6
63
6
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
Первый раунд
А.Кербер
5
6
4
К.Младенович✓
7
0
6
WTA Торонто
Одиночный разряд
Первый раунд
Д.Брэйди✓
6
6
К.Младенович
1
2
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
1/4 финала
А.Калинская✓
6
4
6
К.Младенович
4
6
2
WTA Вашингтон
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Младенович✓
6
4
6
H.Baptiste
4
6
3
Больше матчей
Смотри Eurosport
- Любимые виды спорта в прямом эфире и по запросу
- Доступно для гаджетов: смотри дома или в дороге
- ATP-тур и «Большой шлем» в теннисе, биатлон, фигурное катание, велоспорт, снукер и многое другое