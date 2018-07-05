WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Первый раунд

И.Дуань VS К.Младенович

10 сентября 2019 г. Начало после 06:00

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Онлайн - Инъин Дуань - Кристина Младенович

WTA Чжэнчжоу - 10 сентября 2019

Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Инъин Дуань - Кристина Младенович на Eurosport.ru! Игра начинается в 06:00 10 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.

Инъин Дуань
Инъин
Дуань
КитайКитай
  • Рост (м)
    1.86
  • Вес (кг)
    72
  • Возраст
    30
WTA рейтинг
-
Последние матчи
Больше матчей
Кристина Младенович
Кристина
Младенович
ФранцияФранция
  • Рост (м)
    1.84
  • Вес (кг)
    60
  • Возраст
    26
WTA рейтинг
54
Последние матчи
Больше матчей

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