Смотри также

WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд | Финал
Результат
К.Плишкова✓
6
6
П.Мартич
3
2
15 сентября 2019 г.Centre Court
Матч
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Онлайн - Каролина Плишкова - Петра Мартич
WTA Чжэнчжоу - 15 сентября 2019
Это Теннис, и это Китцбюэль! Следите за матчем Каролина Плишкова - Петра Мартич на Eurosport.ru! Игра начинается в 08:00 15 сентября 2019. Мы расскажем вам про все ее важные моменты.
Каролина
Плишкова
Плишкова
Чехия
- Рост (м)1.86
- Вес (кг)72
- Возраст27
WTA рейтинг3
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Полуфинал
К.Плишкова✓
6
6
А.Томлянович
3
2
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
К.Плишкова✓
6
4
6
С.Кенин
4
6
1
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
К.Плишкова✓
6
7
П.Херцог
3
5
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
Й.Конта✓
61
6
7
К.Плишкова
77
3
5
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
3-й раунд
О.Жабер
1
6
4
К.Плишкова✓
6
4
6
Больше матчей
Петра
Мартич
Мартич
Хорватия
- Рост (м)1.81
- Вес (кг)63
- Возраст28
WTA рейтинг22
Последние матчи
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Полуфинал
П.Мартич✓
6
6
К.Младенович
0
3
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
1/4 финала
П.Мартич✓
7
5
6
А.Соболенко
5
7
4
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Второй раунд
П.Мартич✓
3
6
6
Ф.Ферро
6
1
2
WTA Чжэнчжоу
Одиночный разряд
Первый раунд
П.Мартич✓
7
6
Д.Паолини
5
1
U.S. Open Женщины
Одиночный разряд
4-й раунд
С.Уильямс✓
6
6
П.Мартич
3
4
Больше матчей
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