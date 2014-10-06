Выехавшие на место происшествия полицейские установили, что во время проведения открытого первенства Санкт-Петербурга по тайскому боксу, между двумя зрителями (неработающие мужчина и женщина, в возрасте 49 и 28 лет) возник конфликт, в ходе которого мужчина нанес удар женщине. После этого знакомые участников конфликта (около 20 человек) продолжили конфликт на улице. В ходе драки неизвестный преступник из неустановленного травматического оружия произвел два выстрела вверх.

В результате данного инцидента двум участникам конфликта понадобилась медицинская помощь. Они были направлены на амбулаторное лечение. Сотрудники полиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга проводят проверку, чтобы выяснить обстоятельства инцидента, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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