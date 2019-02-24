Тайский боксер вошел в клинч, испытал прилив нежности и поцеловал соперника

Забавный инцидент произошел на турнире Thai Fight по тайскому боксу с участием спортсмена по имени Сенчай.

В одном из эпизодов боец вышел в клинч с соперником и внезапно дважды поцеловал его. Это стало неожиданностью для рефери, который через паузу развел спортсменов.

По итогам боя победу отпраздновал Сенчай – она стала для него 291-й в карьере.

38-летний Сенчай выступает на профессиональном уровне с 1988 года.

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