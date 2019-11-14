На юго-западе Москвы застрелен трехкратный чемпион мира по тайскому боксу Ашот Болян.

«Накануне вечером 40-летний спортсмен вышел на встречу из дома на Нахимовском проспекте к своему автомобилю, где неизвестный произвел в него несколько выстрелов, в том числе в голову, и скрылся», – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Информацию подтвердили в Главном следственном управлении СК ПФ по Москве. Следствие возбудило уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обороте оружия. Виновного в убийстве пока не задержали, органы работают над поиском преступника.

Болян – трехкратный чемпион мира по версии Всемирной ассоциации кикбоксинга и 17-кратный чемпион других международных турниров.

Также он возглавлял Всемирную ассоциацию армянских спортивных федераций.

(Фото: страница Ашота Боляна в «Одноклассниках»).

Австралийский боксер, дважды победивший рак, умер во время тренировки

Качай приложение Eurosport для iOS или Android