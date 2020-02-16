В субботу, 15 февраля, в Бангкоке прошел турнир по тайскому боксу Muay Hardcore. Вероятно, вы не знаете ни одного бойца, но это и не нужно, ведь главные звезды – судьи.

Например, камбоджиец Со Соваратхана во втором раунде откровенно избивал соперника, Неймара Паеминбури из Таиланда. За 65 секунд до гонга хозяин ринга почти не стоял на ногах, поэтому Со финальным ударом отправил его в нокаут. Рефери Ситтичай Инеяд рухнул на канвас синхронно с поверженным боксером, смешно поднял ноги при падении и едва не перекувыркнулся через голову.

Арбитр оценил состояние Паеминбури и сразу положил пальцы ему на шею, чтобы проверить пульс и посмотреть, упал ли спортсмен в обморок.

В другом поединке вечера такую же тактику выбрал еще один судья. Тайский боксер Тенуэнг Айотхайя нокаутировал Анупа Мухерджи из Индии, и реф менее синхронно упал вслед за ним и все же перекувыркнулся через голову.

Действительно ли это нововведение промоушена, свежие рекомендации правил или ноу-хау арбитров, неизвестно.

Имя второго рефери – Роджанават Сомсри.

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