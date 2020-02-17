Eurosport
Громкое падение в тайском боксе – боец превратил левый коронный в здравый похоронный
Вторая крутая новость из муай-тай за два дня – что-то там происходит.
В Бангкоке прошел ивент по тайскому боксу 8 Super Champ, в котором местные бойцы дерутся с иностранными спортсменами.
В одном из поединков встречались Мот Кламхамао из Камбоджи и аргентинец Лука Лассале. В первом раунде за 1,5 минуты до гонга Кламхамао отлично пробил левый боковой и выключил соперника.
Лассале рухнул на канвас и даже не сделал попытки подняться. Арбитр подбежал к Луке и зафиксировал нокаут.
- Промоушн 8 Muay Thai Super Champ организовал местный телеканал из Таиланда в июле 2018 года.
- Интернет больше ничего не знает о камбоджийском бойце по имени Mot Klamkhamao.
На турнире по тайскому боксу судьи падают вместе с файтерами. Это одновременно круто и смешно