В Бангкоке прошел ивент по тайскому боксу 8 Super Champ, в котором местные бойцы дерутся с иностранными спортсменами.

В одном из поединков встречались Мот Кламхамао из Камбоджи и аргентинец Лука Лассале. В первом раунде за 1,5 минуты до гонга Кламхамао отлично пробил левый боковой и выключил соперника.

Лассале рухнул на канвас и даже не сделал попытки подняться. Арбитр подбежал к Луке и зафиксировал нокаут.

Промоушн 8 Muay Thai Super Champ организовал местный телеканал из Таиланда в июле 2018 года.

Интернет больше ничего не знает о камбоджийском бойце по имени Mot Klamkhamao.

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