Белорусский спортсмен Иван Литвинович стал олимпийским чемпионом Токио-2020 в прыжках на батуте.
В финале 20-летний спортсмен набрал 61,715 балла. Серебро завоевал китаец Дун Дун (61,235), бронзу – Дилан Шмидт из Новой Зеландии (60,675). Представители России Дмитрий Ушаков и Андрей Юдин заняли пятое и шестое места соответственно.
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Полное расписание Олимпийских игр-2020 в Токио
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