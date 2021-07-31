Опубликовано 31/07/2021 в 06:50 GMT

Белорусский спортсмен Иван Литвинович стал олимпийским чемпионом Токио-2020 в прыжках на батуте.

В финале 20-летний спортсмен набрал 61,715 балла. Серебро завоевал китаец Дун Дун (61,235), бронзу – Дилан Шмидт из Новой Зеландии (60,675). Представители России Дмитрий Ушаков и Андрей Юдин заняли пятое и шестое места соответственно.

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