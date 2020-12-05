Ксения Шойгу, дочь министра обороны РФ Сергея Шойгу, возглавила федерацию триатлона России.
О назначении сообщает ТАСС. 29-летняя Шойгу была единственным кандидатом на пост, а действующий на тот момент глава ФТР Петр Иванов не переизбирался, так как получил должность президента Всероссийской федерации легкой атлетики.
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«Буду стараться сделать максимальное количество благих дел в этой должности», – заявила Шойгу.
- Ксения также занимает должность советника заместителя председателя правления Газпромбанка.
- Кроме того, она возглавляет «Лигу Героев» – организатора таких массовых спортивных мероприятий, как «Забег.РФ», «Гонка героев» и «Арена Героев».
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