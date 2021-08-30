Международная федерация триатлона временно отстранила российского спортсмена Александра Брюханкова, входящего в президиум Федерации триатлона России, из-за вероятного нарушения антидопинговых правил.
Допинг-проба А Брюханкова, взятая 19 июня 2021 года, дала положительный результат на эритропоэтин. Триатлонист имеет право на вскрытие пробы B, а также может оспорить временное отстранение в CAS, сообщает пресс-служба федерации.
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- Брюханков – призер чемпионатов Европы, трижды участвовал в Олимпиадах (2008, 2012, 2016).
- Ранее еще один российский триатлонист Игорь Полянский также был пойман на эритропоэтине.
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