На Олимпийских играх в Токио был разыгран первый комплект медалей в триатлоне: соревнования в дисциплине открыли мужчины.

Золото ушло в Норвегию и досталось Кристиану Блумменфельту, его время – 1 час 45 минут 4 секунды. Серебряную медаль выиграл Алекс Йи из Великобритании (11 секунд отставания), бронзу – новозеландец Хейден Уайлд (+20 секунд).

Лучшим из сборной России стал Дмитрий Полянский: 32-е место и отставание в 3 минуты 42 секунды. Его брат Игорь Полянский – 43-й из 49 физишировавших участников (7 минут 3 секунды проигрыша).

Триатлон Дочь Шойгу стала президентом федерации триатлона России 05/12/2020 В 11:25

Спортсмены преодолели 1,5 километра вплавь, 40 на велосипеде и 10 бегом.

В триатлоне разыгрывается три комплекта наград.