Украинская триатлонистка Юлия Елистратова отстранена от участия в Олимпийских играх-2020 за нарушение антидопинговых правил.

Допинг-проба спортсменки, которая была взята 5 июня на Кубке Европы в Днепре, дала положительный результат на эритропоэтин, сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA). Елистратова должна была стартовать на олимпийском турнире по триатлону 27 июля, но временно отстранена от соревнований.

Триатлонистка имеет право потребовать вскрытия пробы B, а также может обжаловать решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS).

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Это первый зафиксированный случай употребления допинга на Олимпийских играх в Токио.

Игры-2020 должны были стать четвертыми в карьере 33-летней спортсменки.

Ранее Елистратова выступала на Олимпиадах в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016.

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