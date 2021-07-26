Украинская триатлонистка Юлия Елистратова отстранена от участия в Олимпийских играх-2020 за нарушение антидопинговых правил.
Допинг-проба спортсменки, которая была взята 5 июня на Кубке Европы в Днепре, дала положительный результат на эритропоэтин, сообщает Международное агентство допинг-тестирования (ITA). Елистратова должна была стартовать на олимпийском турнире по триатлону 27 июля, но временно отстранена от соревнований.
Триатлонистка имеет право потребовать вскрытия пробы B, а также может обжаловать решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS).
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- Это первый зафиксированный случай употребления допинга на Олимпийских играх в Токио.
- Игры-2020 должны были стать четвертыми в карьере 33-летней спортсменки.
- Ранее Елистратова выступала на Олимпиадах в Пекине-2008, Лондоне-2012 и Рио-де-Жанейро-2016.
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