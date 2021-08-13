Российский триатлонист Игорь Полянский сдал положительный тест на запрещенные вещества. Полянский участвовал в Олимпийских играх-2020 в Токио.
В пробе спортсмена, взятой 21 июля на предолимпийском сборе во Владивостоке, обнаружен рекомбинантный эритропоэтин (ЭПО), сообщает пресс-служба международного союза триатлона. У Полянского есть право запросить анализ пробы Б и оспорить временное отстранение в CAS.
- При неблагоприятном развитии ситуации результат команды в эстафете может быть аннулирован.
- На Олимпиаде Полянский занял 43-е место в личной гонке и 14-е – в составе эстафетной четверки.
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