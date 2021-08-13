Федерация триатлона России отреагировала на нарушение антидопинговых правил российским спортсменом Игорем Полянским.
«Допинг-проба была взята в ходе сборов во Владивостоке 21 июля 2021 года. Проба «А» показала наличие в крови атлета запрещённого препарата – рекомбинантного эритропоэтина. Федерация триатлона России придерживается политики нулевой терпимости в отношении нарушений антидопинговых правил. Уже по результатам первой пробы атлет будет отстранен от соревнований. Будет проведено расследование, в том числе в отношении тренеров спортсмена», – гласит сообщение на официальном сайте федерации.
- В пробе триатлониста Игоря Полянского, взятой еще до старта Олимпиады, обнаружен рекомбинантный эритропоэтин.
- Спортсмен имеет право запросить анализ пробы «Б» и оспорить временное отстранение в Спортивном арбитражном суде.
- На Олимпиаде Полянский занял 43-е место в личной гонке и 14-е – в составе эстафетной четверки.
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